1) Какие из произведений 21*5; 29*3; 33*5; 25*3; 16*5; 51*5 делятся на 15? Выпишите их, разделите н?? 15 и найдите частное. 2) Какие из произведений 18*5; 17*9; 27*5; 65*9; 71*9; 135*5 делятся на 45? Выпишите их, разделите н...

Математика

1) Какие из произведений 21*5; 29*3; 33*5; 25*3; 16*5; 51*5 делятся на 15? Выпишите их, разделите н?? 15 и найдите частное. 2) Какие из произведений 18*5; 17*9; 27*5; 65*9; 71*9; 135*5 делятся на 45? Выпишите их, разделите на 45 и найдите частное. Образец: 35*9 = 7 * 5 * 9 = 7 * 45; 35 * 9 : 34 = 7

Автор: Гость