1) какие картины рисует Пушкин в своем тексте? 2) сравнить Карла Х11 и Петра 1, 3) Какие художеств. приемы использует автор? (примеры)
Разное
1) какие картины рисует Пушкин в своем тексте? 2) сравнить Карла Х11 и Петра 1, 3) Какие художеств. приемы использует автор? (примеры)
Ответ(ы):
Гость:
С какого именно произведения Пушкина?? Нужно мысль заканчивать, если помощь хотите)))
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