1. Какие примеры крепостничества приводит Чацкий? 2. Каково отношение в высшем свете к молодым людям которые занимаются наукой и искусства?

Гость: Гость:

1) В своём монологе "А судьи кто.." Чацкий вспоминает помещика, который "для затей на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов отторженных детей" - т.е. помещикам не важно, какого возраста крепостной: они делают то, что хотят, при чём часто "для затей". 2) Представители фамусовского общества считают, что в жизни самое главное - богатство, а не образование. К людям, которые занимаются наукой, они относятся с презрением.