1. Какие примеры крепостничества приводит Чацкий? 2. Каково отношение в высшем свете к молодым людям которые занимаются наукой и искусства?
Разное
1. Какие примеры крепостничества приводит Чацкий? 2. Каково отношение в высшем свете к молодым людям которые занимаются наукой и искусства?
Ответ(ы):
Гость:
1) В своём монологе "А судьи кто.." Чацкий вспоминает помещика, который "для затей на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов отторженных детей" - т.е. помещикам не важно, какого возраста крепостной: они делают то, что хотят, при чём часто "для затей". 2) Представители фамусовского общества считают, что в жизни самое главное - богатство, а не образование. К людям, которые занимаются наукой, они относятся с презрением.
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