1)Какие свойства не являются свойствами живого? Дыхание Рост Размножение Обмен веществ 2) у каких живых организмов одна клетка которая выполняет функции целого организма? Инфузория-туфелька Амеба обыкновенная Вольвокс Спиро...

Биология

1)Какие свойства не являются свойствами живого? Дыхание Рост Размножение Обмен веществ 2) у каких живых организмов одна клетка которая выполняет функции целого организма? Инфузория-туфелька Амеба обыкновенная Вольвокс Спирогира

Автор: Гость