1)Какие свойства не являются свойствами живого? Дыхание Рост Размножение Обмен веществ 2) у каких живых организмов одна клетка которая выполняет функции целого организма? Инфузория-туфелька Амеба обыкновенная Вольвокс Спиро...

Биология
1)Какие свойства не являются свойствами живого? Дыхание Рост Размножение Обмен веществ 2) у каких живых организмов одна клетка которая выполняет функции целого организма? Инфузория-туфелька Амеба обыкновенная Вольвокс Спирогира
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Размножения не до читал . вроде инфузория туфелька
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