1) Какие важные события произошли на Руси в период совместного правления Ярослави??ей? 2) Почему борьба с набегами половцев стала важнейшей задачей русских князей? Почему они не могли полностью оградить Русь половецких набегов...
История
1) Какие важные события произошли на Руси в период совместного правления Ярослави??ей? 2) Почему борьба с набегами половцев стала важнейшей задачей русских князей? Почему они не могли полностью оградить Русь половецких набегов ? 3) Какие решения принял Любечский съезд князей? Каково значение этого съезда? 4) Назовите основные черты правления Владимира Мономаха. 5) Как развивалось древнерусское государство от Ярослава Мудрого до Владимира Мономаха? Какое значение имел "Устав Владимира Всеволодовича" ? Помогите пожайлуста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) битва на реке Альтернатива (1068г.) Между половцями и русскими князьями. Победили кочевники. 1068г.-Киевское восстание
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