1 какие виды стеблей различают у растений 2 приведи примеры растений с разными ти??ами стеблей пж кратенько!!!!!!!!

Биология
1 какие виды стеблей различают у растений 2 приведи примеры растений с разными ти??ами стеблей пж кратенько!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямостоячий - береза, пшеница, гвоздика Ползучий- лапчатка Вьющийся- вьюн полевой, ипомея лазающий - плющ, повилика
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