1) Каким образом освобождаются из катода электроны, создающие изображение в электронно-лучевой трубке телевизора?А. В результате действия электрическо го поля между катодом и анодом. Б. В результате электролиза. В. В результате термоэлектронной эмиссии. Г. В результате ионизации атомов электронным ударом.