1:каким заведением владел Меннерс из феерии алые паруса 1)трактором лавкой 2)столовой 3)булочной 1:кого из писателей не упомянул Эгль из феерии 1)эзопа 2)братьев гриммгримм 3)Лафонтена
Литература
1:каким заведением владел Меннерс из феерии алые паруса 1)трактором лавкой 2)столовой 3)булочной 1:кого из писателей не упомянул Эгль из феерии 1)эзопа 2)братьев гриммгримм 3)Лафонтена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)3)булочной! б)3)Лафонтена!
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