1. Какое утверждение о географическом положении России является верным? 1) На юго-западе Россия граничит с Украиной; 2) Крайняя северная точка страны находится на полуострове Ямал; 3) Площадь территории страны превыш...

1. Какое утверждение о географическом положении России является верным? 1) На юго-западе Россия граничит с Украиной; 2) Крайняя северная точка страны находится на полуострове Ямал; 3) Площадь территории страны превышает 20 млн кв. км; 4) Россия омывается морями четырех океанов. 2. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу? 1) Туркмения; 2) Швеция; 3) Монголия; 4) Иран. 3. На какой из перечисленных территорий России наиболее вероятны землетрясения? 1) Кольский полуостров; 2) острова Новая Земля; 3) остров Сахалин; 4) полуостров Таймыр. 4. Наводнения – стихийные бедствия, от которых страдают люди, живущие на берегах рек 1) Амур; 2) Волга; 3) Дон; 4) Кама. 5. Какой из перечисленных народов компактно проживает на территории Северного Кавказа? 1) адыгейцы; 2) марийцы; 3) удмурты; 4) чуваши. 6. Какой из перечисленных городов является наиболее крупным по численности населения? 1) Самара; 2) Санкт-Петербург; 3) Казань; 4) Ростов-на-Дону 7. Металлургия полного цикла сформирована в городе 1) Нижнем Новгороде; 2) Краснодаре; 3) Москве; 4) Череповце 8. На территорию какого экономического района приходится около половины валового сбора сахарной свёклы в России? 1) Центрально-Чернозёмного; 2) Западно-Сибирского; 3) Восточно-Сибирского; 4) Центрального. 9. Северо-Кавказский экономический район занимает первое место в России по производству 1) тракторов; 2) морских судов; 3) растительного масла; 4) молока 10. Картами какого географического района нужно воспользоваться для того, чтобы изучить территорию, на которой будет реализован названный в тексте проект? 1) Европейского Севера; 2) Урала; 3) Сибири; 4) Дальнего Востока. 11. Какие особенности природно-ресурсной базы и хозяйства Иркутской области обусловили ее выбор для строительства заводов по производству водородного топлива? Укажите одну особенность природно-ресурсной базы и одну особенность промышленности. Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер задания. 12. Установите соответствие между видом продукции и регионом России, на выпуске которой он специализируется. ВИД ПРОДУКЦИИ РЕГИОН РОССИИ 1) целлюлоза А) Кемеровская область 2) уголь Б) Архангельская область 3) нефть В) Ханты-Мансийский автономный округ Г) Магаданская область