1. Какой из типов экономических систем преобладает в Европе в настоящее время? а) ??мешанная б) Традиционная в) Рыночная г) Командно-административная 2. Если на рынке некоторого товара со стандартными функциями спроса и пр...

Экономика

1. Какой из типов экономических систем преобладает в Европе в настоящее время? а) ??мешанная б) Традиционная в) Рыночная г) Командно-административная 2. Если на рынке некоторого товара со стандартными функциями спроса и предложения одновременно вырастут издержки производства каждой единицы товара, а также кол-во его потребителей, то: а) Равновесная цена обязательно вырастет, а равновесная кол-во может вырасти, упасть или остаться неизменным б) Равновесная цена обязательно упадет, а равновесное кол-во вырасти, упасть или остаться неизменным в) Равновесное кол-во обязательно вырастет, а равновесная цена может вырасти, упасть или остаться неизменным г) Равновесное кол-во обязательно упадет, а равновесная цена может вырасти, упасть или остаться неизменным

Автор: Гость