№1. Какой объём углекислого газа выделится при обжиге известняка массой 200 г, соде??жащего 10% примесей? №2. Какой объём углекислого газа получится при взаимодействии соляной кислоты с мрамором массой 400 г, содержащим 2% пр...

Химия

№1. Какой объём углекислого газа выделится при обжиге известняка массой 200 г, соде??жащего 10% примесей? №2. Какой объём углекислого газа получится при взаимодействии соляной кислоты с мрамором массой 400 г, содержащим 2% примесей №3. Какой объём углекислого газа получится при взаимодействии серной кислоты с 300г карбоната магния, содержащего 5% примесей

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