№1 Каков обьём сообщений из 10 символов для записи которого используется 256-символ??чный алфавит? №2 Сколько символов содержит сообщение записанное с помощью 16-ти символического алфавита если обьём его составляет 1/6 Мб? №3...

Информатика

№1 Каков обьём сообщений из 10 символов для записи которого используется 256-символ??чный алфавит? №2 Сколько символов содержит сообщение записанное с помощью 16-ти символического алфавита если обьём его составляет 1/6 Мб? №3 Для записи текста используется 256-символьчный алфавит каждая страница содержит 30 строк по 70 символов в строчке . Сколько страниц занимает текст если его информационный обьём составляет 10500 Мб?

Автор: Гость