№1 Каков обьём сообщений из 10 символов для записи которого используется 256-символ??чный алфавит? №2 Сколько символов содержит сообщение записанное с помощью 16-ти символического алфавита если обьём его составляет 1/6 Мб? №3...
Информатика
№1 Каков обьём сообщений из 10 символов для записи которого используется 256-символ??чный алфавит? №2 Сколько символов содержит сообщение записанное с помощью 16-ти символического алфавита если обьём его составляет 1/6 Мб? №3 Для записи текста используется 256-символьчный алфавит каждая страница содержит 30 строк по 70 символов в строчке . Сколько страниц занимает текст если его информационный обьём составляет 10500 Мб?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.10*8 (256=2^i)=80 бит 2.1/6Мбайта=1/6*1024*1024*8(бит)= 1398101 бит ;V=k*i k=1398101/4 (16=2^i)= 349525,3 3.х=10500Мбайт/(30*70*8)=10500*1024*1024*8/ (30*70*8)= 5242880 V=(x*y*z)*i, x,y,z - кол-во страниц, кол-во строк, кол-во символов в строке соответственно
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