1.какова роль океанических течений 2. установите соответствие:течение-теплое(холодное) 1.течение западных ветров 2.гольфетрим 3.перуанское 4.Калифорнийское 5.куросио 6.бенгельское А.тёплое Б.холодное
География
1.какова роль океанических течений 2. установите соответствие:течение-теплое(холодное) 1.течение западных ветров 2.гольфетрим 3.перуанское 4.Калифорнийское 5.куросио 6.бенгельское А.тёплое Б.холодное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Какова роль океанических течений? Ответ: Они влияют на климат прибрежных зон. Повышают или понижают температуру. Оказывают влияние на распределение осадков. С течениями переносятся живые организмы.Поднимают глубинную воду богатую питательными солями. Эта вода благоприятно влияет на увеличение количества рыбы. 2) 1. - А 2. - А 3. - А 4. - Б 5. - Б
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