1)Каково отношение Базарова к женщинам? 2) Как изменилось отношения, после встречи с Оденцовой? 3) Как проявляется душевное состояние влюбленности в Оденцову? 4) Почему не состоялась любовь Героев?

Литература
1)Каково отношение Базарова к женщинам? 2) Как изменилось отношения, после встречи с Оденцовой? 3) Как проявляется душевное состояние влюбленности в Оденцову? 4) Почему не состоялась любовь Героев?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале произведения базаров скептически относился к противоположному полу. После встречи с Одинцовой Базаров понял , что он ошибался в своих рассуждениях и понял , что любовь все таки существует.
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