1. Какой класс современных животных представлен наибольшим чис­ лом видов? 2. Каковы основные задачи систематики? 3. Почему Карла Линнея считают основоположником современн ой си­ стематики? 4. Какова основная за...

1. Какой класс современных животных представлен наибольшим чис­ лом видов? 2. Каковы основные задачи систематики? 3. Почему Карла Линнея считают основоположником современн ой си­ стематики? 4. Какова основная заслуга Ч.Дарвина в систематике? 5. В чем заключается основное различие между прокариотами и эука- риотами?

1. Насекомые 2. Чтобы разобраться в огромном количестве видов животных. 3. Карл Линней предложил более значимую систематику в 1735 году. 4. Я не знаю. 5. Эукариоты – это растения, животные и грибы.Прокариоты – это бактерии (в том числе цианобактерии, они же "сине-зеленые водоросли").