1. Какой класс современных животных представлен наибольшим чис лом видов? 2. Каковы основные задачи систематики? 3. Почему Карла Линнея считают основоположником современн ой си стематики? 4. Какова основная за...
1. Какой класс современных животных представлен наибольшим чис лом видов? 2. Каковы основные задачи систематики? 3. Почему Карла Линнея считают основоположником современн ой си стематики? 4. Какова основная заслуга Ч.Дарвина в систематике? 5. В чем заключается основное различие между прокариотами и эука- риотами?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. Насекомые 2. Чтобы разобраться в огромном количестве видов животных. 3. Карл Линней предложил более значимую систематику в 1735 году. 4. Я не знаю. 5. Эукариоты – это растения, животные и грибы.Прокариоты – это бактерии (в том числе цианобактерии, они же "сине-зеленые водоросли").