1) какой ? Кто ? как? Что делает? 2) Где ? Как? Что сделала ? Какая? Что? 3) Когда ? Какой ? Что ? Как ? Что сделал? запишите предложения по вопрос. подчеркните грамматическую основу предложения.
1) какой ? Кто ? как? Что делает? 2) Где ? Как? Что сделала ? Какая? Что? 3) Когда ? Какой ? Что ? Как ? Что сделал? запишите предложения по вопрос. подчеркните грамматическую основу предложения.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2) В комнате неожиданно ПОГАСЛА красивая ЛАМПА 3) На уроке чёрный КАРАНДАШ случайно СЛОМАЛСЯ большими буквами это грамматическая основа