1- какой субъект не входит в состав северного Кавказа?1) Дагестан 2) Ингушетия 3) кабардино- Болгария 4) Калмыкия 2- какой народ относится к и ранской группе индоевропейских языков семьи 1) чеченцы 2) аварцы 3) адыгейцы 4) осетины 3- какие города относятся к району черноморского побережье Кавказа ) Краснодар, Ставрополь 2) Анапа,Сочи 3) Пятигорск , Железногорск 4) Кисловодск, Ессентуки 6- какой город является центром сельскохозяйственного машиностроения 1) Краснодар 2) Ростов на дону 3) Новороссийск 4) Сочи