1)Какую роль в эволюционном процессе играет изменчивость? 2)Какова роль мутацио??ной изменчивости? 3)Как вы понимаете частоту мутаций? 4)Каковы причины возникновения мутаций? 5)Назовите механизмы возникновения комбинативн...

Биология

1)Какую роль в эволюционном процессе играет изменчивость? 2)Какова роль мутацио??ной изменчивости? 3)Как вы понимаете частоту мутаций? 4)Каковы причины возникновения мутаций? 5)Назовите механизмы возникновения комбинативной изменчивости. 6)Какую роль в эволюционном процессе играет комбинативная измечивость?

Автор: Гость