1)Какую роль в эволюционном процессе играет изменчивость? 2)Какова роль мутацио??ной изменчивости? 3)Как вы понимаете частоту мутаций? 4)Каковы причины возникновения мутаций? 5)Назовите механизмы возникновения комбинативн...

Биология
1)Какую роль в эволюционном процессе играет изменчивость? 2)Какова роль мутацио??ной изменчивости? 3)Как вы понимаете частоту мутаций? 4)Каковы причины возникновения мутаций? 5)Назовите механизмы возникновения комбинативной изменчивости. 6)Какую роль в эволюционном процессе играет комбинативная измечивость?
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Гость:
Мутационная- вид селекции, при котором воздействуют внешние факторы, например: курение (для человека)
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