1. Камень, брошенный горизонтально, через время t = 0,5 с после начала движения имел скорость v, в 1,5 раза большую скорости vx в момент бросания. С какой скоростью v0 = vx бы л брошен камень? Сопротивление воздуха не...
1. Камень, брошенный горизонтально, через время t = 0,5 с после начала движения имел скорость v, в 1,5 раза большую скорости vx в момент бросания. С какой скоростью v0 = vx бы л брошен камень? Сопротивление воздуха не учитывать. 2.Тело брошено по углом к горизонту дальность полёта в 15 раз больше максимальной высоты. Определите угол броска
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Так как движение в двух плоскостях ОХ,OY, то тело имеет две скорости Vx и Vy Vx=const Vy=gt , а так как скорости направлены под углом 90 град по теореме Пифагора gt=√(Vx+Vy) Дерзай