1. Камень, брошенный горизонтально, через время t = 0,5 с после начала движения имел скорость v, в 1,5 раза большую скорости vx в момент бросания. С какой скоростью v0 = vx бы л брошен камень? Сопротивление воздуха не учитывать. 2.Тело брошено по углом к горизонту дальность полёта в 15 раз больше максимальной высоты. Определите угол броска