1. капли воды ,образующиеся на земной поверхности при ее резком охлаждении это рос?? или туман? 2.приметы ,предвещающие ясную погоду - приметы , предсказывающие ненастье - 3.линии на картах ,соединяющие точки с одинаково средне...
География
1. капли воды ,образующиеся на земной поверхности при ее резком охлаждении это рос?? или туман? 2.приметы ,предвещающие ясную погоду - приметы , предсказывающие ненастье - 3.линии на картах ,соединяющие точки с одинаково средней температурой воздуха за определенный промежуток времени, называются ? 4.количество водяного пара находящееся в 1 м 3 воздуха называется? относительная влажность воздуха выражается в ?
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Гость:
Я могу ответить только на первый туман
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