1. капли воды ,образующиеся на земной поверхности при ее резком охлаждении это рос?? или туман? 2.приметы ,предвещающие ясную погоду - приметы , предсказывающие ненастье - 3.линии на картах ,соединяющие точки с одинаково средне...

География
1. капли воды ,образующиеся на земной поверхности при ее резком охлаждении это рос?? или туман? 2.приметы ,предвещающие ясную погоду - приметы , предсказывающие ненастье - 3.линии на картах ,соединяющие точки с одинаково средней температурой воздуха за определенный промежуток времени, называются ? 4.количество водяного пара находящееся в 1 м 3 воздуха называется? относительная влажность воздуха выражается в ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я могу ответить только на первый туман
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Чем отличается русским этикет от английского?(можно на русском или английском(
Ответить
Математика
3 класс математика номер 19 страница 54 ответы
Ответить
Английский язык
Выполните задания все пожалуйста очень нужно
Ответить
Русский язык
Прочитай стихотворение Марины Бородицкой. Употребление каких слов помогло автор?? "оживить" молоко? В каком значении употреблено слово убежать? В ...
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста нужно составить план к тексту "Вужыная Карона"
Ответить