1) катер проплыл 105 км между пристанями по течению реки за 5 часов, а против течения 7 часов. За сколько часов катер проплывет по озеру 108 км?
Математика
1) катер проплыл 105 км между пристанями по течению реки за 5 часов, а против течения 7 часов. За сколько часов катер проплывет по озеру 108 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
105:5=21 км/ч скорость катера по течению 105:7=15 км/ч скорость против течения (21-15):2=3км/ч скорость течения 21-3=15+3=18км/ч собственная скорость катера 108:18=6 час. Ответ: катер проплывет 108 км по озеру за 6 часов
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