1) катер проплыл 105 км между пристанями по течению реки за 5 часов, а против течения 7 часов. За сколько часов катер проплывет по озеру 108 км?

Математика

1) катер проплыл 105 км между пристанями по течению реки за 5 часов, а против течения 7 часов. За сколько часов катер проплывет по озеру 108 км?

Автор: Гость