1 килограмм мандаринов стоит 120 рублей. Сколько Маша заплатит за покупку, если она ??очет купить 150 граммов.

Математика

1 килограмм мандаринов стоит 120 рублей. Сколько Маша заплатит за покупку, если она ??очет купить 150 граммов.

Автор: Гость