1 килограмм мандаринов стоит 120 рублей. Сколько Маша заплатит за покупку, если она ??очет купить 150 граммов.
Математика
1 килограмм мандаринов стоит 120 рублей. Сколько Маша заплатит за покупку, если она ??очет купить 150 граммов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кг=120 руб 100г=12руб 50г=6руб 12+6=18 руб Маша заплатит за покупку.
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