1 килограмм мандаринов стоит 120 рублей. Сколько Маша заплатит за покупку, если она ??очет купить 150 граммов.

Математика
1 килограмм мандаринов стоит 120 рублей. Сколько Маша заплатит за покупку, если она ??очет купить 150 граммов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1кг=120 руб 100г=12руб 50г=6руб 12+6=18 руб Маша заплатит за покупку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое лицо у местоимение вам и нам
Ответить
Математика
Помогите решить задачу: первая труба может наполнить бассейн за 25мин.,а вторая за 15 мин.Наполниться ли бассейн за 10 мин если открыть обе трубы?
Ответить
Русский язык
Словестный портрет дмитрия донского. помогите срочно!!!
Ответить
Русский язык
Предложения с частицей неужели
Ответить
Математика
Измерь стороны многоугольников в миллиметрах и найди периметр каждого из них.
Ответить