1. Классифицируйте реакцию по всем признакам: BaCO3↔BaO+CO2 -Q. 2. Во сколько раз увеличи??ся скорость химической реакции, температурный коэффициент которой равен 2,4, при нагревании системы на 30 градусов. 3. Как изменится с...

Химия
1. Классифицируйте реакцию по всем признакам: BaCO3↔BaO+CO2 -Q. 2. Во сколько раз увеличи??ся скорость химической реакции, температурный коэффициент которой равен 2,4, при нагревании системы на 30 градусов. 3. Как изменится скорость химической реакции, температурный коэффициент которой равен 3,2, если охладить систему с 60 до 20 градусов? 4. Во сколько раз увеличится скорость взаимодействия магния с соляной кислотой, если увеличить концентрацию соляной кислоты в 3 раза?(используйте закон действующих масс ) 5. Приведите все возможные способы увеличения скорости реакции железа с серной кислотой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. разложения, обратимая, эндотермическая, не окислительно-восстановительная, гетерогенная 2. v2=v1·2.4³=13.8 увеличится в 13.8 раз 3. v2=v1·3.2⁻⁴=104 уменьшиться в 104 раза 4. v2=k·cA·cB    v2=k·1·3·2=6 увеличится в 6 раз по уравнению Mg+2HCl=MgCl2+H2↑
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