1.Количество букв и звуков совпадает в слове: а) съедобный б) метель в) праздник г) юркнуть д) клочья 2. Однокоренными являются слова в ряду: а) треснуть, затрещина б) весить, висеть в) предугадать, предупредить г) по...

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1.Количество букв и звуков совпадает в слове: а) съедобный б) метель в) праздник г) юркнуть д) клочья 2. Однокоренными являются слова в ряду: а) треснуть, затрещина б) весить, висеть в) предугадать, предупредить г) поджог, разжигать д) вожу ( дочь на машине), перевожу ( с английского языка) 3. Способом сложения образовано слово а) обезболить б) ярко-красный в) вечнозелёный г) по-осеннему д) пароходство 4. Непосредственно от прилагательного образовано слово а) военно-морской б) деликатничать в) беспомощный г) певуче (произнёс) д) побелка 5. Слова крепкий – дряблый (о мускулах) – это а) синонимы б) антонимы в) разные значения многозначного слова г) омонимы 6. Устойчивое словосочетание (фразеологизм) есть в предложении а) В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. б) Невозможно весь народ поставить на колени в) Всё здесь замерло до рассвета. 7. Несклоняемым является существительное а) домино б) колли в) ВУЗ г) вино д) казино 8. Разноспрягаемым является глагол а) бежать б) ненавидеть в) заведовать г) петь д) хотеть 9.Отрицательное местоимение употреблено в словосочетании а) не люблю ни вас, ни их б) никому не сказал в) не мои валенки г) некуда обратится д) не с кем поговорить 10. К одной части речи относится слова в ряду а) такой, он б) даль, вдаль в) тройка, три г) спелый, прокричавший д) лунный, луна

Автор: Гость