1 кондитер делает 126 пирожных за 3 часа,а второй 144 пироженого за 4 часа.сколько они сделают вмести за 5 часов

Математика

1 кондитер делает 126 пирожных за 3 часа,а второй 144 пироженого за 4 часа.сколько они сделают вмести за 5 часов

Автор: Гость