1 кондитер делает 126 пирожных за 3 часа,а второй 144 пироженого за 4 часа.сколько они сделают вмести за 5 часов
Математика
1 кондитер делает 126 пирожных за 3 часа,а второй 144 пироженого за 4 часа.сколько они сделают вмести за 5 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.126:3=42 (пир.) 2.144:4=36(пир) 3.5*(42+36)=390(пир.)
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