1 кондитер делает 126 пирожных за 3 часа,а второй 144 пироженого за 4 часа.сколько они сделают вмести за 5 часов

Математика
1 кондитер делает 126 пирожных за 3 часа,а второй 144 пироженого за 4 часа.сколько они сделают вмести за 5 часов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.126:3=42 (пир.)   2.144:4=36(пир)   3.5*(42+36)=390(пир.)
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