1 кот вцыпился мертвой хваткой в рыбью голову 2 с этими криками она полетела в верх тармашками на землю 3 лёля сидела как на иголках нужно заменить фразеологизм

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1 кот вцыпился мертвой хваткой в рыбью голову 2 с этими криками она полетела в верх тармашками на землю 3 лёля сидела как на иголках нужно заменить фразеологизм

Автор: Гость