1 кот вцыпился мертвой хваткой в рыбью голову 2 с этими криками она полетела в верх тармашками на землю 3 лёля сидела как на иголках нужно заменить фразеологизм

Русский язык
1 кот вцыпился мертвой хваткой в рыбью голову 2 с этими криками она полетела в верх тармашками на землю 3 лёля сидела как на иголках нужно заменить фразеологизм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Очень крепко 2. Вниз головой 3. и ерзала Вроде так!!!
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