1.Красный пигмент у бактерий называется: а) фикоэритрином б) хлорофиллом в) фикоцианом г) каротином 2.Колонии шаровидных бактерий в форме гроздей называются: а) стрептококками б) бациллами в) диплококками г) стафилокок...

Биология

1.Красный пигмент у бактерий называется: а) фикоэритрином б) хлорофиллом в) фикоцианом г) каротином 2.Колонии шаровидных бактерий в форме гроздей называются: а) стрептококками б) бациллами в) диплококками г) стафилококками 3.органоидами, присущими как эукариотический, так и прокариотической клеткам, являются: а) ластиды б) рибосомы в) ядро г) митохондрии 4.Ланцетник относится к систематической группе: а)беспозвоночных б)бесчерепных в)оболочников г)позвоночных 5.в половом размножении растений учавствуют: а)споры б)клетки листа в)корень г)гаметы

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