1.Круглый торт разрезали с помощью 3 прямолинейных разрезов так,что на каждом куск?? оказалась ровно 1 розочка.сколько из чисел, больших 3 и меньших 11,могло быть розочек на торте? 4,5,6,7 2.В скобке 100 жетонов, отличающихс...

Алгебра

1.Круглый торт разрезали с помощью 3 прямолинейных разрезов так,что на каждом куск?? оказалась ровно 1 розочка.сколько из чисел, больших 3 и меньших 11,могло быть розочек на торте? 4,5,6,7 2.В скобке 100 жетонов, отличающихся лишь цветом:20 красных,20 жёлтых,20 зелёных,20 синих,остальные чёрные и белые.какое наименьшее количество жетонов нужно взять,не глядя, из коробки,чтобы среди них обязательно оказалось не менее десяти жетонов одного цвета ? 40,47,55,61. 3.За ужином Таня сьела столь же пирожных,сколько и её дочка,а Маша в три раза больше, чем её дочка,причём каждая сьетая целом количество пирожных.Сколько пирожных сьела Маша,если ужинало трое, и было сьедено 15 пирожных? 3,6,9,определить нельзя 4.В некотором месяце сред больше,чем Четвергов, а вторников,чем понедельников.Какой день недели 13-го числа месяца? Суббота,Воскресенье,Четверг,Пятница.

Автор: Гость