1.Крылья серебристые Глазки золотистые стройная, прекрасная, Но для мух- опасн??я (Стрекоза) Солнце выглянет- заплачет, Солнца нет- слезинки прячет. (Сосулька) найди 4 слова с главными орфограммами в корне, запиши про...
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1.Крылья серебристые Глазки золотистые стройная, прекрасная, Но для мух- опасн??я (Стрекоза) Солнце выглянет- заплачет, Солнца нет- слезинки прячет. (Сосулька) найди 4 слова с главными орфограммами в корне, запиши проверочные слова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глазки-глаза,золотистые-золото.позолота,опасная-опасен,стрекоза-стрекот,солнце-солнышко,выглянет-глянь.слезинки-слёзы,
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