1.Крылья серебристые Глазки золотистые стройная, прекрасная, Но для мух- опасн??я (Стрекоза) Солнце выглянет- заплачет, Солнца нет- слезинки прячет. (Сосулька) найди 4 слова с главными орфограммами в корне, запиши про...

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1.Крылья серебристые Глазки золотистые стройная, прекрасная, Но для мух- опасн??я (Стрекоза) Солнце выглянет- заплачет, Солнца нет- слезинки прячет. (Сосулька) найди 4 слова с главными орфограммами в корне, запиши проверочные слова.

Автор: Гость