1.Крылья серебристые Глазки золотистые стройная, прекрасная, Но для мух- опасн??я (Стрекоза) Солнце выглянет- заплачет, Солнца нет- слезинки прячет. (Сосулька) найди 4 слова с главными орфограммами в корне, запиши про...

Русский язык
1.Крылья серебристые Глазки золотистые стройная, прекрасная, Но для мух- опасн??я (Стрекоза) Солнце выглянет- заплачет, Солнца нет- слезинки прячет. (Сосулька) найди 4 слова с главными орфограммами в корне, запиши проверочные слова.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глазки-глаза,золотистые-золото.позолота,опасная-опасен,стрекоза-стрекот,солнце-солнышко,выглянет-глянь.слезинки-слёзы,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С 15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450 т огурцов.сколько тонн огурцов соб??али с тех же теплиц в этом году,если урожай с каждой теплицы ...
Ответить
Русский язык
Номер 7 и 8 ..... Плиз плиз плиз ....................
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слов: Проводили, осень, с грибным, воздухом.
Ответить
Английский язык
Образовать Present Perfect (глагол) Vera Enter I think Kate and Sam start Kate visit She write
Ответить
Математика
2/9+7/9; 4/3+2/3 сложить ответы вместе и получить ответ?
Ответить