1. Кто был царём острова Крит, согласно мифам:1) Минотавр 2) Тесей 3) Минос 4) Эгей 2. Кто был предводителем греков в Троянской войне: 1) А гамемнон 2) Одиссей 3) Гектор 4) Ахилл 3. Богом кузн...

1. Кто был царём острова Крит, согласно мифам:1) Минотавр 2) Тесей 3) Минос 4) Эгей 2. Кто был предводителем греков в Троянской войне: 1) А гамемнон 2) Одиссей 3) Гектор 4) Ахилл 3. Богом кузнечного дела у греков был : 1) Аполлон 2) Гермес 3) Дионис 4) Гефест