1.Кто из перечисленных ниже персон более всех схож с князем Петром Алексеевичем Кропоткиным по политическим убеждениям? А)В.И.Ленин Б)М.А.Бакунин В)М.В.Родзянко Г)А.Ф.Керенский 2.Определите лишнее в ассоциативном ряду. А)...

Обществознание

1.Кто из перечисленных ниже персон более всех схож с князем Петром Алексеевичем Кропоткиным по политическим убеждениям? А)В.И.Ленин Б)М.А.Бакунин В)М.В.Родзянко Г)А.Ф.Керенский 2.Определите лишнее в ассоциативном ряду. А)санкция Б)репрессия В)ксенофобия Г)реабилитация 3.Выявите лишнее в ряду ассоциаций. А)депутат Б)губернатор В)сенатор Г)Председатель Совета Федерации 4.Чего не предполагает несение военной службы? А)оказание помощи правоохранительным органам Б)участие в ликвидации последствий стихийных бедствий В)участие в боевых действиях Г)несение боевого дежурства 5.Что является социальным институтом сферы культуры? А)армия и СМИ Б)банки и религия В)хозяйственные объединения людей Г)государство и наука 6.Сильный, но неподвижный тип темперамента-это: А)Холерик Б)меланхолик В)сангвиник Г)флегматик 7.По мнению какого философа история творится великими личностями? А)А.Шопенгауэр Б)И.Кант В)Ф.Ницше Г)Н.Макиавелли 8.Что относится к основным элементам лидерства по Паркинсону? А)воображение Б)жестокость В)решимость Г)притяжение

Автор: Гость