1.Кто поведал притчу о злобе людской?2.Почему именно в уста бабушки вложил автор эт?? притчу?3.К чему приводит злоба людмкая ,чем это страшно в жизни?Сказка "Тёплый хлеб" К.Г.Паустовский

Литература

1.Кто поведал притчу о злобе людской?2.Почему именно в уста бабушки вложил автор эт?? притчу?3.К чему приводит злоба людмкая ,чем это страшно в жизни?Сказка "Тёплый хлеб" К.Г.Паустовский

Автор: Гость