1.Кто поведал притчу о злобе людской?2.Почему именно в уста бабушки вложил автор эт?? притчу?3.К чему приводит злоба людмкая ,чем это страшно в жизни?Сказка "Тёплый хлеб" К.Г.Паустовский
Литература
1.Кто поведал притчу о злобе людской?2.Почему именно в уста бабушки вложил автор эт?? притчу?3.К чему приводит злоба людмкая ,чем это страшно в жизни?Сказка "Тёплый хлеб" К.Г.Паустовский
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