1 Линия указываящая на глобусе направление север - юг 2 Часть океана вдающаяся в сушу 3 Океан названный в честь мифического героя 4 Условная линия делящая земной шар на два полушария 5 Самый большой океан 6 Самая северна...
Окружающий мир
1 Линия указываящая на глобусе направление север - юг 2 Часть океана вдающаяся в сушу 3 Океан названный в честь мифического героя 4 Условная линия делящая земной шар на два полушария 5 Самый большой океан 6 Самая северная или самая южная точка Земли 7 Названия космического корабля на котором Ю. Гагарин облетел Землю 1 Океан разделяющий Африку и Австралию 2 Огромный участок суши омываемый со всех сторон океанами 3 Модель земного шара 4 Участок суши окружённый со всех сторон водой 5 Линия указывающая на глобусе направление запад-восток 6 Водное разделяющее материки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. меридиан 2. море 3. Атлантический в честь Атланта 4.экватор 5. Тихий океан 6. полюс 7. Восток 1. Индийский океан 2. материк 3. глобус 4. остров 5. параллель 6. океан
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