1 Линия указываящая на глобусе направление север - юг 2 Часть океана вдающаяся в сушу 3 Океан названный в честь мифического героя 4 Условная линия делящая земной шар на два полушария 5 Самый большой океан 6 Самая северна...

Окружающий мир

1 Линия указываящая на глобусе направление север - юг 2 Часть океана вдающаяся в сушу 3 Океан названный в честь мифического героя 4 Условная линия делящая земной шар на два полушария 5 Самый большой океан 6 Самая северная или самая южная точка Земли 7 Названия космического корабля на котором Ю. Гагарин облетел Землю 1 Океан разделяющий Африку и Австралию 2 Огромный участок суши омываемый со всех сторон океанами 3 Модель земного шара 4 Участок суши окружённый со всех сторон водой 5 Линия указывающая на глобусе направление запад-восток 6 Водное разделяющее материки

Автор: Гость