1"Люди-уникальны: одни-в своей гениальности, другие-в глупости" 2"Тому, кто занимает ваше место никогда не удастся заменить вас, хотя бы потому, что он не на своем месте" Достойные комментарии. Даю 20 б

Гость: Гость:

1) Конечно ,односложно трудно ответить на этот вопрос,но я не считаю,что гениальность -это есть случайность.Профессор Сегалин в 1925-1929 годах издавал такой исследовательский журнал "Клинический архив гениальности и одаренности ",при хорошем поиске можно найти ,хоть и не полностью ,информацию об этом.Там он проводил очень кропотливые и длительные исследования и нашел несколько закономерностей в гениальности и пришел вот к каким заключениям