1 масса 8 одинаковых ящиков с апельсинами равна 256 килограмм масса и масса пустого ??щика - 3 килограмма Чему равна масса апельсина в одном ящике

Математика

1 масса 8 одинаковых ящиков с апельсинами равна 256 килограмм масса и масса пустого ??щика - 3 килограмма Чему равна масса апельсина в одном ящике

Автор: Гость