1 масса 8 одинаковых ящиков с апельсинами равна 256 килограмм масса и масса пустого ??щика - 3 килограмма Чему равна масса апельсина в одном ящике
Математика
1 масса 8 одинаковых ящиков с апельсинами равна 256 килограмм масса и масса пустого ??щика - 3 килограмма Чему равна масса апельсина в одном ящике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)256:8=32(кг)-вес ящика. 2)32-3=29(кг)-апельсины,
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