1)Масса холодильного вагона со льдом 28 1/2 т,масса льда в нем 4,6 т.Какова масса холодильного вагона без льда? 2)Составьте задачу,обратную задаче на нахождение массы холодильного вагона со льдом.

Математика

1)Масса холодильного вагона со льдом 28 1/2 т,масса льда в нем 4,6 т.Какова масса холодильного вагона без льда? 2)Составьте задачу,обратную задаче на нахождение массы холодильного вагона со льдом.

Автор: Гость