1)Масса холодильного вагона со льдом 28 1/2 т,масса льда в нем 4,6 т.Какова масса холодильного вагона без льда? 2)Составьте задачу,обратную задаче на нахождение массы холодильного вагона со льдом.
Математика
1)Масса холодильного вагона со льдом 28 1/2 т,масса льда в нем 4,6 т.Какова масса холодильного вагона без льда? 2)Составьте задачу,обратную задаче на нахождение массы холодильного вагона со льдом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 28 1/2-4.6=28.5-4.6=23.9 т масса вагона без льда 2. масса холодильного вагона 23.9 т. масса льда 4.6т. найдите массу холодильного вагона со льдом. 23.9+4.6=28.5=28 1/2 т
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