1 метил 3 этил фенил формула

Раз амин, то обязательно должен быть атом азота. Исходным при построении аминов является аммиак NH3. В нем несколько атомов азота нужно заменить какими-то органическими заместителями. Если их несколько одинаковых, то в начале названия стоит приставка, обозначающая число (ди- или три-, например диэтиламин, триметиламин и т.п.). Если такой приставки нет, то одинаковых заместителей нет. Если заместители разные, то просто перечисляются их названия, например: метилэтилбензиламин. Значит один водород в аммиаке заменяем метилом, второй - этилом, третий - бензилом. Если заместителей меньше трех, то остаются незамененные водороды. У тебя этиламин. Значит вместо одного водорода пишем этил (СН2-СН3). Получается H2N-CH2-CH3, обычно его записывают как СН3-СН2-NH2. Если бы был диэтиламин, значит два водорода меняем на этилы, и формула будет такая: HN-(CH2-CH3)2. Есди один из заместителей фенил (фениламин С6Н5NH2), то такой амин называется анилин. если замещен еще какой-то водород, например метилом, то название анилин сохраняется, толко дополнительно указывается этот заместитель, получится метиланилин. Но здесь есть одна тонкость. Метилом может быть замещен водород не только при азоте, но и при углероде бензольного кольца. Поэтому замещение при азоте указывают буквой N, и полное название такое: N-метиланилин, а формула С6Н5-NH-CH3.