1. Между старинными единицами длины были следующие соотношения: 1 миля = 7 верст 1 верста = 500 саженей 1 сажень = 3 аршина 1 аршин = 16 вершков Попробуйде сосчитать, сколько вершков в одной миле.
Алгебра
1. Между старинными единицами длины были следующие соотношения: 1 миля = 7 верст 1 верста = 500 саженей 1 сажень = 3 аршина 1 аршин = 16 вершков Попробуйде сосчитать, сколько вершков в одной миле.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16*3*500*7=168000; 1 миля=168000 вершков
Гость:
1 сажень=48 вершков, следовательно 1 верста=24000 вершков, следовательно 1 миля=168000 вершков
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