1. Между старинными единицами длины были следующие соотношения: 1 миля = 7 верст 1 верста = 500 саженей 1 сажень = 3 аршина 1 аршин = 16 вершков Попробуйде сосчитать, сколько вершков в одной миле.

Алгебра

1. Между старинными единицами длины были следующие соотношения: 1 миля = 7 верст 1 верста = 500 саженей 1 сажень = 3 аршина 1 аршин = 16 вершков Попробуйде сосчитать, сколько вершков в одной миле.

Автор: Гость