(1)Мифы — произведения, которые созданы фантазией народа. (2)В них передаются предс??авления древних о явлениях природы, о богах, о легендарных героях. (3)Своя мифология есть у каждого народа. (4)Из мифов мы узнаем, как жили на...

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(1)Мифы — произведения, которые созданы фантазией народа. (2)В них передаются предс??авления древних о явлениях природы, о богах, о легендарных героях. (3)Своя мифология есть у каждого народа. (4)Из мифов мы узнаем, как жили наши далёкие предки, во что верили, как объясняли и понимали мир. В1. Напишите часть речи, которой выражено сказуемое в предложении (1).

Автор: Гость