1. Музыка; 2. Живопись; 3, Театр; 4. Философия; 5. Балет; 6. Меценатство. _____________________ а) В. Соловьев, С. Булгаков, Н. Бердяев; б) Морозов, Мамонт ов, Рябушинский; в) М. Врубель, М. Ларионов, К. Мал...

1. Музыка; 2. Живопись; 3, Театр; 4. Философия; 5. Балет; 6. Меценатство. _____________________ а) В. Соловьев, С. Булгаков, Н. Бердяев; б) Морозов, Мамонт ов, Рябушинский; в) М. Врубель, М. Ларионов, К. Малевич, М. Шагал; г) А. Павлова, В. Нижинский; д) А. Скрябин, С. Рахманинов; е) К. Станиславский, В. Мейерхольд, В. Комиссаржевская.