1) Мы вышли в крошечный двор при соборе. 2) Был свежий осенний день без дождя. 3) Язык ??сть исповедь народа. 4) Огонь казался большим букетом цветов. 5)Мы стояли у клетки с птицами. Найдите несогласованные определения. Опреде...

Русский язык

1) Мы вышли в крошечный двор при соборе. 2) Был свежий осенний день без дождя. 3) Язык ??сть исповедь народа. 4) Огонь казался большим букетом цветов. 5)Мы стояли у клетки с птицами. Найдите несогласованные определения. Определите их значение и Замените их согласованными определениями точка Если замена невозможна то Объясните почему. Запишите предложения с согласованными определениями

Автор: Гость