1) Мы вышли в крошечный двор при соборе. 2) Был свежий осенний день без дождя. 3) Язык ??сть исповедь народа. 4) Огонь казался большим букетом цветов. 5)Мы стояли у клетки с птицами. Найдите несогласованные определения. Опреде...
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1) Мы вышли в крошечный двор при соборе. 2) Был свежий осенний день без дождя. 3) Язык ??сть исповедь народа. 4) Огонь казался большим букетом цветов. 5)Мы стояли у клетки с птицами. Найдите несогласованные определения. Определите их значение и Замените их согласованными определениями точка Если замена невозможна то Объясните почему. Запишите предложения с согласованными определениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куда вышли? карочи пишишь так ой завтар напишу мне пора:D ্মূন ুৰীি
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