1.На полки буфета поставили 100 предметов посуды поровну. На первые две полки поставили тарелки, а на остальные три стаканы. Сколько стаканов и сколько тарелок на полках? 2. Девочки вырезали 60 снежинок и 30 ёлочек . Всё это ...

Математика

1.На полки буфета поставили 100 предметов посуды поровну. На первые две полки поставили тарелки, а на остальные три стаканы. Сколько стаканов и сколько тарелок на полках? 2. Девочки вырезали 60 снежинок и 30 ёлочек . Всё это они наклеили на стёкла по 9 украшенний на каждое. На сколько стёкол они наклеили украшения?

Автор: Гость