1.На полки буфета поставили 100 предметов посуды поровну. На первые две полки поставили тарелки, а на остальные три стаканы. Сколько стаканов и сколько тарелок на полках? 2. Девочки вырезали 60 снежинок и 30 ёлочек . Всё это ...
Математика
1.На полки буфета поставили 100 предметов посуды поровну. На первые две полки поставили тарелки, а на остальные три стаканы. Сколько стаканов и сколько тарелок на полках? 2. Девочки вырезали 60 снежинок и 30 ёлочек . Всё это они наклеили на стёкла по 9 украшенний на каждое. На сколько стёкол они наклеили украшения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1: Всего у нас 5 полок, следовательно по 20 предметов на каждую Получается у нас тарело 2*20=40 а стаканов 3*20= 60 2: Всего 90 украшений, следовательно количество оконо 90/9=10
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