1)На пожню выскочила рысь, остановилась, принюхалась и сразу стеганула в берёзовую райку. 2)- Это куропеть ночь славит, луне благодарение шлёт зато, что ответила потемки, дала позавтракать,- прошептал Денис и улыбнулся: - 3) ...

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1)На пожню выскочила рысь, остановилась, принюхалась и сразу стеганула в берёзовую райку. 2)- Это куропеть ночь славит, луне благодарение шлёт зато, что ответила потемки, дала позавтракать,- прошептал Денис и улыбнулся: - 3) Пойдем в избу, а то филин мертвого на ноги поставит. 4) А в моих глазах кадр за кадром проплывали перелески березняка, огненные бореи и боры, мелкие и крупные ельники, осинники, не широкие покосные поляночки, запорошенные снегом. 5)Денис шел неторопливой походкой, мягко ступая сапогами,боясь повредить мелкую поросль. A)сложноподчиненное предложение B)сложносочиненное предложение C)простое предложение с однородными членами D)простое прдложение с обособленными обстоятельствами E)простое предложение с обособленным определением и однородными членами

Автор: Гость