1) на сборку поступают детали из трех автоматов. первый даёт 50%, второй 30%, третий 20% ??еталей данного типа, поступающих на сборку. первый автомат даёт 0,2% брака, второй 0,1% брака, третий 0,3% брака. найти вероятность пост...

Математика

1) на сборку поступают детали из трех автоматов. первый даёт 50%, второй 30%, третий 20% ??еталей данного типа, поступающих на сборку. первый автомат даёт 0,2% брака, второй 0,1% брака, третий 0,3% брака. найти вероятность поступления на сборку бракованной детали. поступившая деталь оказалась бракованной, на каком автомате она вероятнее всего изготовлена? 2) устройство состоит из 5 независимо работающих элементов. вероятность отказов каждого из элементов за время Т одинаковы и равны р=0,1. найти вероятность отказа прибора, если для этого достаточно, чтобы отказали хотя бы два элемента из пяти.

Автор: Гость