1) на склад в первый день привезли а т картофеля. во второй 6.7 т больше чем в первый. ?? в третий день половину того. что привезли во второй. сколько тонн картофеля привезли на склад за 3 дня? ( а=19.5)

Гость: Гость:

А в первый день а+6,7 во второй (а+6,7):2 в третий 19,5+6,7=26,2т привезли во второй день 26,2:2=13,1т привезли в третий день 19,5+26,2+13,1=58,8т привезли за 3 дня первый день 19,5т во второй день 19,5+ 8 3/7 в третий - (19,5+8 3/7):2 1) 19,5+ 8 3/7= 19 5/10 + 8 3/7= 19 35/70 + 8 30/70= 27 65/70= 27 13/14 т во второй день 2) 27 13/14 : 2= 391/14*1/2= 391/28= 13 27/28 т в третий день 3) 19,5+27 13/14 +13 27/28= 19 5/10+ 27 26/28+ 13 27/28= 19 5/10 + 40 26+27/28= 19 5/10 + 40 53/28= 19 5*14/140 + 40 53*5/140= 59 70+265/140= 59 335/140 = 59 67/28= 59 + 2 11/28= 61 11/28 за три дня