1)на тело массой 100 г в течение 2 с действует сила, модуль которой 6 Н . найдите пройденный телом путь,если модуль силы трения 1 Н. тело начало двигаться из состояния покоя. 2)автомобиль массой 3,2 т,движется по горизонтально...

Физика

1)на тело массой 100 г в течение 2 с действует сила, модуль которой 6 Н . найдите пройденный телом путь,если модуль силы трения 1 Н. тело начало двигаться из состояния покоя. 2)автомобиль массой 3,2 т,движется по горизонтальному пути со скоростью 54 км/ч.Каков тормозной путь автомобиля,если сила трения при торможении 45кН

Автор: Гость