1)на вагон массой 40 т движущийся сос коростью 2ш км ч насинает действовать сила тор??ожения и он остановится через 100 сек. определите путь пройденный вагоном? 1)375м 2)475м 3) 625м 4)725м 2) определите массу клороводород...
Физика
1)на вагон массой 40 т движущийся сос коростью 2ш км ч насинает действовать сила тор??ожения и он остановится через 100 сек. определите путь пройденный вагоном? 1)375м 2)475м 3) 625м 4)725м 2) определите массу клороводорода HCL. взятого в количестве 2 моль? 1)73г 2)156г 3)15г 4)73 г/моль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) дано Vo=2 км/ч=0,56 м/с t=100 c V=0 S-? m- лишне данное S=Vot+0.5at² V=Vo+at a=Vo/t a=-0.56/100=-5.6*10^(-3) м/с S=0.56*100-0.5*0.56*10^(-3)10^4=53.2 м
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