1)на вагон массой 40 т движущийся сос коростью 2ш км ч насинает действовать сила тор??ожения и он остановится через 100 сек. определите путь пройденный вагоном? 1)375м 2)475м 3) 625м 4)725м 2) определите массу клороводород...

Физика

1)на вагон массой 40 т движущийся сос коростью 2ш км ч насинает действовать сила тор??ожения и он остановится через 100 сек. определите путь пройденный вагоном? 1)375м 2)475м 3) 625м 4)725м 2) определите массу клороводорода HCL. взятого в количестве 2 моль? 1)73г 2)156г 3)15г 4)73 г/моль

Автор: Гость