1) на велосипеде можно без особого напряжения ехать со скорость. 3 м\с. на какое расстояние можно уехать за 1,5 ч? 2) (задание обведено кружком)
Физика
1) на велосипеде можно без особого напряжения ехать со скорость. 3 м\с. на какое расстояние можно уехать за 1,5 ч? 2) (задание обведено кружком)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4: V=8м/с t1=2ч=7200с t2=4ч=14400с S1= Vt1= 8м/с × 7200с=57600м S2= Vt2= 8м/с × 14400с=115200м 1: V=3м/с t=1.5ч= 5400с S=Vt=3м/с × 5400с = 16200м
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