1) на велосипеде можно без особого напряжения ехать со скорость. 3 м\с. на какое расстояние можно уехать за 1,5 ч? 2) (задание обведено кружком)

Физика

1) на велосипеде можно без особого напряжения ехать со скорость. 3 м\с. на какое расстояние можно уехать за 1,5 ч? 2) (задание обведено кружком)

Автор: Гость