1.Началось классное собрание.Его избрали председателем собрания,но он отказался. 2. Лосята увидели в лесу стог сена. Они подошли к нему и стали его есть.Они были спокойны.Их охранял старый лось. 3.Белка веселилась.Она ловко п...

Гость: Гость:

1 Началось классное собрание. В ходе него одного из учеников избрали председателем собрания, но он отказался. 2 Лосята увидели в лесу стог сена. Они подошли к нему и стали его есть. Они были спокойны.Их охранял старый лось . 3 Белка веселилась. Она ловко прыгнула на ветку, и с ветки посыпался снег.