1.Началось классное собрание.Его избрали председателем собрания,но он отказался. 2. Лосята увидели в лесу стог сена. Они подошли к нему и стали его есть.Они были спокойны.Их охранял старый лось. 3.Белка веселилась.Она ловко п...
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1.Началось классное собрание.Его избрали председателем собрания,но он отказался. 2. Лосята увидели в лесу стог сена. Они подошли к нему и стали его есть.Они были спокойны.Их охранял старый лось. 3.Белка веселилась.Она ловко прыгнула на ветку,и с неё посыпался снег. Задача:Правильно ли в предложениях использованы местоимения?Отредоктируйте предложения и запишите их.
Ответ(ы):
Гость:
1 Началось классное собрание. В ходе него одного из учеников избрали председателем собрания, но он отказался. 2 Лосята увидели в лесу стог сена. Они подошли к нему и стали его есть. Они были спокойны.Их охранял старый лось . 3 Белка веселилась. Она ловко прыгнула на ветку, и с ветки посыпался снег.
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