1) Наибольшее шестизначное 2) Наименьшее шестизначное 3) Наименьшее нечётное число Составь с этими числами выражения и найди их значения: а) частное разности первого и второго чисел на третье число; ................................................................................................................................... б) разность первого числа и произведения второго и третьего чисел; ........................................................................................................................................... в) сумму частного первого числа на третье и произведения. ...........................................................................................................................