1) Наибольшее шестизначное 2) Наименьшее шестизначное 3) Наименьшее нечётное число Составь с этими числами выражения и найди их значения: а) частное разности первого и второго чисел на третье число; .................

1) Наибольшее шестизначное 2) Наименьшее шестизначное 3) Наименьшее нечётное число Составь с этими числами выражения и найди их значения: а) частное разности первого и второго чисел на третье число; ................................................................................................................................... б) разность первого числа и произведения второго и третьего чисел; ........................................................................................................................................... в) сумму частного первого числа на третье и произведения. ...........................................................................................................................

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 999 999 2) 100 000 3) 1 4) (999 999 - 100 000) : 1= 899 999 5) 999 999 - 100 000 х 1 = 899 999 6) не понятно.
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